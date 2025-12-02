Тюменские студенты представят оперу-балет "Дитя и волшебство" Мориса Равеля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опера-балет "Дитя и волшебство" французского композитора Мориса Равеля будет идти во Дворце культуры "Нефтяник" с 18 декабря по 10 января. В опере заняты студенты, выпускники, преподаватели Тюменского государственного института культуры кафедр актёрского и вокального искусств, сообщает пресс-служба ТКТО.

Заслуженная артистка Елена Орлова поставила сказку о непослушном мальчике, которого учат ожившие игрушки и животные. Зрителям представят музыку Мориса Равеля в исполнении вокалистов и артистов Тюмени с классической и современной хореографией и видеоинсталляциями.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО и на сайте.