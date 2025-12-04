В Тюмени на форуме "Человеческий капитал" обсудят, как сделать команду эффективной и счастливой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Человеческий капитал" пройдет в Тюменском технопарке 6 декабря. Главная тема этого года — "Эффективная и счастливая команда".

Организаторы ставят задачу показать, что команда — это не просто исполнитель и часть корпоративной культуры, а полноценная бизнес-единица, обеспечивающая устойчивость любой компании и проекта. Форум соберёт участников из разных сфер: бизнеса, технологий, образования, креативных индустрий и государственного сектора.

Будут работать три трека: "Эффективная и счастливая команда" для владельцев бизнеса, руководителей направлений в организациях, руководителей проектов и HR-специалистов; "Больше, чем профессионал" для рабочей молодежи, начинающих предпринимателей и отдельных специалистов; "ИИ – полноценный член команды" для предпринимателей, самозанятых и руководителей команд, нуждающихся в делегировании задач искусственному интеллекту.

В рамках флагманского трека "Эффективная и счастливая команда" предусмотрена работа с разными элементами стратегии компании или проекта с точки зрения организации деятельности команды.

Для участников трека "Больше, чем профессионал" предусмотрена самодиагностика и марафон компетенций, которые позволят сформировать понимание по развитию индивидуальной карьерной траектории.

На треке "ИИ – полноценный член команды" каждый участник получит возможность понять преимущества технологий в организации бизнес-процессов и разобрать основные инструменты работы с искусственным интеллектом для повышения эффективности деятельности.

Также участников ждёт Шоу коротких историй — открытая сцена, где эксперты поделятся своим опытом работы в командах через личные истории.

"Этот форум появился благодаря накопленному опыту реализации социогуманитарных проектов ЗапСибНОЦ. В его основе лежит большая база исследований по человеческому капиталу, метакомпетенциям и работе с инновационными проектами. Нам удалось собрать экспертов, которые дают конкретные инструменты, а каждый участник получит свою универсальную рабочую тетрадь по тематике трека, чтобы уже сразу после Форума начать внедрять инструменты в свою деятельность", - рассказала руководитель Центра комплексного развития компетенций АНО "Агентство инноваций" Александра Бальчугова.

Зарегистрироваться на форум и узнать все подробности можно по ссылке.