Тюменских культурологов и историков приглашают на международную конференцию в ТюмГУ

03 декабря 2025

Международная научная конференция "Пространство власти: государственное управление и региональная специфика азиатской части Российской империи (XVIII — начало XX вв.)" пройдет в Тюмени с 4 по 6 декабря. Принять участие в ней могут историки, культурологи и специалисты по государственному управлению, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Конференция направлена на изучение ключевых аспектов организации управления в регионах Азии, входивших в состав Российской империи, — начиная с XVIII века и заканчивая началом XX столетия. Предполагается обсудить широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия центральной власти и местных элит, особенностей административного устройства, культурных традиций и экономических факторов, влияющих на развитие региона. Мы рассчитываем, что конференция станет площадкой для конструктивного диалога между специалистами интересующихся историей государственного управления и региональной спецификой азиатской части Российской империи", - отметил директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров.

В рамках программы состоится презентация монографии Виталия Воропанова "Судоустройство на востоке России в конце XV — середине XIX века" и экскурсия в Тобольск.

В работе конференции примут участие исследователи из ведущих университетов и академических институтов России, Казахстана и Узбекистана. Организаторы — Тюменский государственный университет, Почётный консул Республики Казахстан в Тюмени и Российское историческое общество.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

# конференция , ТюмГУ

