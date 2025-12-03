  • 3 декабря 20253.12.2025среда
4 декабря - события дня

Общество, 18:00 03 декабря 2025

В Тюмени в 9 часов в главном учебно-лабораторном корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется "НЕОконференция: территория налоговой безопасности". 18+

В Тюмени в 10 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует второй этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. 12+

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 18+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 18+

В Тюмени продолжится 6-й Международный конгресс "Полимеры Россия и СНГ 2025: строительство и модернизация заводов". 18+

Интересное в этот день:

1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску.

1930 — швейцарский физик-теоретик Вольфганг Эрнст Паули сделал предположение о существовании элементарной частицы нейтрино.

1932 — в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам.

1946 — в Москве, на "Заводе малолитражных автомобилей", выпущен первый легковой автомобиль — "Москвич-400".

1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.

2010 — аварийная посадка Ту-154 в Москве.

20:10 03.12.2025Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы
20:07 03.12.2025Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание
19:35 03.12.2025Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства
18:30 03.12.2025В Тюмени стартовал первый гуманитарный форум

