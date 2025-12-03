4 декабря - события дня
В Тюмени в 9 часов в главном учебно-лабораторном корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется "НЕОконференция: территория налоговой безопасности". 18+
В Тюмени в 10 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует второй этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. 12+
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 18+
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 18+
В Тюмени продолжится 6-й Международный конгресс "Полимеры Россия и СНГ 2025: строительство и модернизация заводов". 18+
Интересное в этот день:
1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску.
1930 — швейцарский физик-теоретик Вольфганг Эрнст Паули сделал предположение о существовании элементарной частицы нейтрино.
1932 — в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам.
1946 — в Москве, на "Заводе малолитражных автомобилей", выпущен первый легковой автомобиль — "Москвич-400".
1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.
2010 — аварийная посадка Ту-154 в Москве.