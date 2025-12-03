  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Фотогалерея: Всероссийский кадровый форум стал площадкой для обсуждения будущего российского рынка труда

Общество, 17:07 03 декабря 2025

фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский кадровый форум на ВДНХ в Москве стал главной площадкой для обсуждения будущего российского рынка труда. Он собрал представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших работодателей, HR-сообщества, университетов, а также отраслевых ассоциаций и объединений.

Участие в работе форума принимают и представители Тюменской области.

Форум рассчитан и на молодежную аудиторию. Здесь школьники и студенты смогут пройти профориентацию, попробовать себя в профессиях будущего и получить помощь карьерных консультантов.

фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Кадры , нацпроекты , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 03.12.20254 декабря - события дня
17:53 03.12.2025Эксперты прогнозируют кратный рост энергопотребления отечественными центрами обработки данных 
17:50 03.12.2025Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области – в лидерах по работе на Цифровой платформе МСП.РФ
17:49 03.12.2025Тюменцев приглашают на областной конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора