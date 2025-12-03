Фотогалерея: Всероссийский кадровый форум стал площадкой для обсуждения будущего российского рынка труда

фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия" фото Николая Ступникова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский кадровый форум на ВДНХ в Москве стал главной площадкой для обсуждения будущего российского рынка труда. Он собрал представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших работодателей, HR-сообщества, университетов, а также отраслевых ассоциаций и объединений.

Участие в работе форума принимают и представители Тюменской области.

Форум рассчитан и на молодежную аудиторию. Здесь школьники и студенты смогут пройти профориентацию, попробовать себя в профессиях будущего и получить помощь карьерных консультантов.