  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства

Общество, 19:35 03 декабря 2025

пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации | Фото: пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства на IV Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье". Событие проводится в Московской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменскую область представляют начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева; уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов; директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев; директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова; координатор реализации в регионе программы "Дети в семье" Елена Кашкарова.

Участники форума изучают подходы по укреплению института семьи в нашей стране. Особое внимание уделяется обсуждению механизмов, которые направлены на профилактику социального сиротства, а также на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе профилактики, сотрудничество с некоммерческими организациями. Речь также идет о развитии форм семейного устройства детей.

Делегация региона представила инициативу "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет" специального проекта "Вызов", а также опыт по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на мероприятии отмечен благодарственным письмом за эффективную командную работу Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 03.12.2025Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы
20:07 03.12.2025Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание
19:35 03.12.2025Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства
18:30 03.12.2025В Тюмени стартовал первый гуманитарный форум

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора