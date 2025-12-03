Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства

Делегация Тюменской области представляет лучшие практики по профилактике социального сиротства на IV Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье". Событие проводится в Московской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменскую область представляют начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева; уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов; директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев; директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова; координатор реализации в регионе программы "Дети в семье" Елена Кашкарова.

Участники форума изучают подходы по укреплению института семьи в нашей стране. Особое внимание уделяется обсуждению механизмов, которые направлены на профилактику социального сиротства, а также на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе профилактики, сотрудничество с некоммерческими организациями. Речь также идет о развитии форм семейного устройства детей.

Делегация региона представила инициативу "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет" специального проекта "Вызов", а также опыт по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на мероприятии отмечен благодарственным письмом за эффективную командную работу Тюменской области.