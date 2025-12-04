  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году

Общество, 11:02 04 декабря 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Четыре крупные школы, более чем на тысячу мест каждая, будут ведены в эксплуатацию в Тюмени и Тюменском муниципальном округе в 2026 году. Общая численность учебных мест в этих четырёх школах превысит 4,4 тысячи, сообщает Главное управление строительства региона.

Новые здания образовательных учреждений строятся в микрорайоне Березняковском и на улице Красных Зорь в Тюмени, а также в посёлке Винзили и в селе Мальково Тюменского округа.

Также в 2026 году будут введены ещё четыре небольшие школы в Вагайском, Тобольском и Нижнетавдинском округах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.12.2025Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году
10:51 04.12.2025В Ишиме открылась инклюзивная мастерская для детей с особенностями развития
10:40 04.12.2025В Тюмени на форуме "Человеческий капитал" обсудят, как сделать команду эффективной и счастливой
10:18 04.12.2025Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора