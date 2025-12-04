Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году

Четыре крупные школы, более чем на тысячу мест каждая, будут ведены в эксплуатацию в Тюмени и Тюменском муниципальном округе в 2026 году. Общая численность учебных мест в этих четырёх школах превысит 4,4 тысячи, сообщает Главное управление строительства региона.

Новые здания образовательных учреждений строятся в микрорайоне Березняковском и на улице Красных Зорь в Тюмени, а также в посёлке Винзили и в селе Мальково Тюменского округа.

Также в 2026 году будут введены ещё четыре небольшие школы в Вагайском, Тобольском и Нижнетавдинском округах.