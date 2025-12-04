Тюменцы могут написать вопросы на прямую линию президента России

| Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru | Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru

Жители Тюменской области могут отправить вопросы на прямую линию президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря. В прошлом году из регионов Уральского федерального округа поступило свыше 184 тыс. сообщений, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

"Все обращения от граждан, поступившие на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в прошлом году, были тщательно проанализированы, взяты в работу и перенаправлены в профильные ведомства. В основном они касались сферы социального обслуживания, спецоперации и здравоохранения. По каждой ситуации специалисты старались найти оптимальное решение", – прокомментировал полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

Работа с обращениями граждан продолжается в регулярном режиме в течение всего года. Из Тюменской области было направлено 24 тыс. обращений. Чаще всего жители УФО задавали вопросы по таким темам, как социальное обслуживание и защита, медицина и специальная военная операция, жильё и управление многоквартирными домами.

В 2025 году прямая линия начнется в 14 часов по тюменскому времени. Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, смс на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – ВКонтакте и Одноклассники. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере Мах.

Приём вопросов будет осуществляться с 17 часов по тюменскому времени 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.