На новогодние каникулы тюменцы полетят в Египет, Тайланд и Эмираты

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Египет, Тайланд и Арабские Эмираты являются лидирующими зарубежными направлениями для жителей Тюменской области. По словам руководителя туристического агентства и центра бронирования Полины Быбиной, для тюменцев ключевым фактором остается наличие прямой полетной программы из аэропорта Рощино.

Зимой путешествия из Тюмени представляет тройка лидеров, которые закрывают разные потребности туристов. Египет считается самым массовым вариантом для любителей системы "все включено" и Красного моря. Это выбор для тех, кто хочет получить понятный бюджет отдыха без доплат на месте – от 140 тыс. рублей за девять ночей на двоих в сам Новый год. Таиланд – направление для тех, кто ищет полноценное лето, экзотические фрукты и теплое море. Спрос на него зимой традиционно высокий. Стоимость с завтраками на двоих от 300 тыс. рублей за 11 ночей. ОАЭ – вариант для более активных туристов, кому важен не только пляж, но и городской досуг, шоппинг и развлечения мирового уровня. Стоимость с завтраками на двоих от 240 тыс. рублей за семь ночей.

Кроме того открытием 2025 года стал Вьетнам, в частности остров Фукуок. Тюменцы "распробовали" это направление как альтернативу Таиланду, с отличными пляжами, свежими морепродуктами и развитой инфраструктурой развлечений. Стоимость начинается от 350 тыс. рублей на двоих за 10 ночей. Материковые курорты Вьетнама из Тюмени обойдутся дешевле, но погода будет менее комфортной, сообщает "Тюменская область сегодня".

Туристов привлекает и Китай. Там есть возможность совместить культурную программу и пляжный отдых. На острове Хайнань в Санье температура морской воды достигает +25 градусов, что создает условия для активного отдыха. Благодаря отмене визового режима доступна материковая часть страны, включая курорт Бэйдайхэ в 300 км от Пекина с современной инфраструктурой и близостью к участку Великой Китайской стены.