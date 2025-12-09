Тюменцы представили успешные практики на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров

Тюменский драматический театр, театр кукол, молодёжный театр "Ангажемент", Тюменский институт культуры и организация "Посад Сибирских старожилов" представили лучшие практики на V Вахтанговском фестивале театральных менеджеров в Москве.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, ключевой практикой от области стал проект "Сибирские сезоны в Тобольске" компании СИБУР, который раскрывает культурный код малых городов через гастроли. Его представила Елена Бельская.

Тюменский драмтеатр презентовал эффективную рекламную кампанию к спектаклю "Срочно купим слона!", которая вошла в число номинантов фестивальной премии.

Фестиваль, посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России, собрал более 800 руководителей и специалистов со всей страны. На нем обозначили векторы развития отрасли: к 2027 году 70 % репертуара театров должны отражать традиционные российские духовно‑нравственные ценности — это станет критерием для субсидий, грантов и целевых программ; создание музейных или мультимедийных пространств в театрах — способ сохранить наследие и привлечь новую аудиторию.

Также эксперты обсудили сотрудничество со школьными студиями: театры могут наставлять педагогов, формируя сообщество учителей и вовлекая в культуру семьи. Продолжится разработка Стратегии развития театрального искусства в России до 2035 года. Предложения можно направлять через региональные отделения Союза театральных деятелей РФ.