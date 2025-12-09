Задолженность по имущественным налогам можно уплатить в Тюменской области в мобильных офисах

| Фото: управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

Задолженность по имущественным налогам можно уплатить в Тюменской области в мобильных офисах. Специалисты помогут уточнить сумму долга и проконсультировать, сообщает региональное управление ФНС России.

Срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ, включенных в налоговые уведомления за 2024 год, истек 1 декабря 2025 года. Со 2 декабря неуплаченные суммы налогов сформировали задолженность.

10 декабря мобильные офисы будут работать в МФЦ п. Туртас Уватского округа (ул. Ленина, 37г) - с 10 до 13 часов, в МФЦ с. Исетского (ул. Механизаторов, 23, стр. 3) и в ООО Бизон (Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 84) – с 10 до 12 часов.

12 декабря мобильный офис откроется в администрации Каменского муниципального образования (Тюменский округ, с. Каменка, ул. Новая, 19) – с 10 часов 30 минут до 12 часов.