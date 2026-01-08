  • 8 января 20268.01.2026четверг
Лариса Якушева: в День фигурного катания мы можем показать красоту этого вида спорта

Общество, 13:34 08 января 2026

ИА Тюменская линия (архив) | Фото: ИА Тюменская линия (архив)

День фигурного катания — это день, когда мы можем показать красоту этого вида спорта, успехи наших спортсменов, поблагодарить их за работу.

Об этом рассказала председатель региональной федерации фигурного катания Лариса Якушева на официальном открытии праздника на Цветном бульваре в Тюмени 8 января.

"Мы предложили Федерации фигурного катания России проводить этот праздник. Это нашло отклик. И с 2025 года этот праздник проводится не только в Тюмени, но и в других городах России", — подчеркнула Лариса Якушева.

В программе Дня фигурного катания — показательные выступления фигуристов и мастер-классы. Праздничная программа продолжится на нескольких площадках Тюмени, а также в Ишиме, Вагае и других муниципалитетах региона.

