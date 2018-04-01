Электронное приложение "Береги лес" поможет в борьбе с лесными пожарами

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О нарушениях в лесу жители Тюменской области могут сообщить с помощью мобильного приложения "Берегите лес" для Apple iOS и Android, которое включает все возможные функции передачи информации.

Приложение позволяет позвонить на горячую линию либо отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и координаты лесного пожара или другого лесного происшествия. Для отправки сообщения достаточно ввести свой телефонный номер в настройках приложения, доступных в общем меню настроек iOS устройства.

Места отправки сообщений можно будет увидеть на карте.

Кроме того, в приложении доступны новости лесного хозяйства, информация о расположении ближайших диспетчерских служб лесного хозяйства и пожарно-химических станциях, полезная и интересная информация о лесе.

Также можно позвонить на телефон прямой линии или отправить СМС. Телефон прямой линии лесной охраны – 8-800-100-19-70. На территории области также начал действовать короткий номер для СМС-сообщений 3434 (перед текстом - слово "ЛЕС").

Диспетчеры рассказали, что при желании звонившего, они готовы на каждое сообщение дать обратную связь и рассказать, что именно произошло в лесу и как отрабатывается или уже решен вопрос.

Кроме того, с помощью специальных программ диспетчеры отслеживают обстановку в лесах по установленным камерам видеонаблюдения, анализируют появляющиеся в системе термоточки, выявленные с помощью космомониторинга.

Приложение можно бесплатно скачать в виртуальном магазине AppStore.