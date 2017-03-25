В Ялуторовске на аукционе продадут картины молодых художников

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Вечер-презентация работ художников с элементами аукциона пройдет во Дворце культуры Ялуторовска 7 апреля. Начало в 15 часов. Лотами стали 48 работ мастеров из Ялуторовска, Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

По словам председателя некоммерческой организации "Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова" Павла Белоглазова, презентация художников вызывает не только творческий интерес у мастеров, но и у предпринимателей, желающих приобрести недорогие, но качественные работы.

Большинство картин исполнено в живописи, есть работы, выполненные акварелью и маслом, в технике батик, роспись по шелку и мн. др. Молодые художники смогут показать себя в творчестве, продать работы, у них появляется стимул для творческого роста, считают организаторы проекта.

Цена за лот варьируется от 3 до 20 тыс. рублей. Лоты предварительно выставляются на сайте комитета по культуре Ялуторовска и Ялуторовского музейного комплекса до 28 марта. Набор работ продолжается. Правление Мамонтовского фонда – супруги Владимир и Ольга Шараповы – формируют лоты, которые выставят на продажу. Известно, что будут работы городских мастеров – пейзажи маслом Елизаветы Бугровой и роспись по шелку Ольги Цыбочкиной.

Впервые провести подобное мероприятие попробовали в 2016 году на благотворительном балу к 175-летию С.И. Мамонтова. На нем устроили аукцион по продаже работ местных художников, фонд собрал порядка 10 картин на аукцион.

"За счет этого мы смогли помочь нашим талантливым учащимся, выпускникам ялуторовской художественной школы, которые обучаются в Санкт-Петербурге, - пояснил Павел Белоглазов. - В прошлом году мы выставляли работы Елизаветы Бугровой и Тимура Рафикова. Решили продолжить эту традицию в дни работы Мамонтовского фестиваля, который стартует с 18 марта и пройдет целый месяц. Наше мероприятие приурочено к нему".

Вырученные средства с продажи лотов получат сами авторы художественных работ, часть денег пойдет на формирование бюджета "Благотворительного фонда содействия культуре имени С. И. Мамонтова", который будет использоваться для награждения победителей Мамонтовского фестиваля, пояснил председатель фонда.

Организаторами мероприятия выступили НО "Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И.Мамонтова", комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

С положением можно ознакомиться на сайте Ялуторовского музейного комплекса в разделе "Мамонтовский фонд".

Ирина Ромашкина