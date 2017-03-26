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В Сорокинском и Викуловском районе казачьи дружины внесут в госреестр

15:01 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
казакисибири.рф

Сорокинское хуторское казачье общество и Викуловское хуторское казачье общество будут внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации до конца полугодия 2017 года. Такие данные были озвучены на заседание окружной комиссии Уральского федерального округа Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

По данным управления Минюста России по Тюменской области, регионе зарегистрировано 15 казачьих обществ, из них 13 входят в состав Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, в том числе 11 казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а именно Южно-Тобольского отдельского казачье общество Сибирского войскового казачьего общества, хуторское казачье общество "Богандинское", Тобольское станичное казачье общество, хуторское казачье общество "Казанское", Тюменское городское казачье общество, Ялуторовское станичное казачье общество, хуторское казачье общество "Мининское", хуторское казачье общество "Нижнетавдинское", Вагайское хуторское казачье общество, хуторское казачье общество "Уватское", хуторское казачье общество "Заводоуковское".

Работа по внесению в реестр казачьих обществ продолжается.

В Тюменской области последовательно осуществляется господдержка, оказано содействие в организации работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежью, ведется работа по укреплению материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержке культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры.

Теги: реестр , казаки , господдержка

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