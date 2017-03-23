"Роза ветров в Тюмени" встречает гостей и приглашает зрителей

vk.com/festival_rv

Отборочный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества "Роза ветров" пройдет в Тюмени с 30 марта по 2 апреля.

Талантливые дети и молодежь Тюменской области смогут показать свое мастерство на лучших площадках города - Дворец творчества и спорта "Пионер", Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и Молодежный театральный центр "Космос". Оценивать конкурсные выступления будут ведущие специалисты России.

Члены жюри поделятся мастерством с педагогами во время мастер-классов и режиссерских форумов.

2 апреля участники узнают результаты конкурсных выступлений на церемонии награждения, которая начнется в "Пионере" в 13 часов. Здесь также пройдет гала-концерт, на котором представят самые яркие и запоминающиеся конкурсные номера .

Отборочный конкурс "Роза ветров в Тюмени" – это часть XXIII сезона 2016-2017, который завершится финальной программой "Роза ветров" в октябре 2017 года в Москве, сообщают организаторы конкурса.

С программой и адресами конкурсных площадок можно ознакомиться здесь.