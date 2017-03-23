Сдать показания счетчиков и оплатить счета можно в своем смартфоне

Фото ИА "Тюменская линия"

Возможность оплачивать электроэнергию в приложении "ЖКХ72" появилась у тюменцев с декабря 2016 года. Ранее приложение для смартфонов позволяло только передавать показания счетчиков и видеть свою задолженность.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, оплата услуг идет без дополнительных комиссий через интернет-эквайринг.

"Мы видим по статистике, что новая функция активно набирает популярность. В неделю через приложение проходят платежи на сумму в полмиллиона рублей, и показатели постоянно растут. С декабря они возросли в три раза. Количество пользователей подбирается к десяти тысячам. Очень удобный сервис, не надо никуда ходить, сдавать куда-то показания, все в вашем смартфоне", - пояснил Александр Албычев.

Приложение планируют развивать и дальше - помимо платежей за электричество разработчики хотят добавить функцию оплаты газа и теплоэнергии. Этот вопрос обсуждается с ресурсоснабжающими организациями областного центра.

Дарья Казакова