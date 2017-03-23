Найти автомат в тюменском лесу летом 2017 года – хорошая примета

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Сформировать традицию по иному относиться к своему городу и природе – главная задача Года экологии, каковым объявлен 2017 год. Так сформулировал ее заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения на организацию мероприятий в рамках Года экологии.

Соглашение подписали главы управ административных округов Тюмени и региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России".

"Мы поставили себе задачу изменить отношение жителей города к окружающей среде, к природе, к городу, - отметил Максим Афанасьев, - Очень современные предложения, как это сделать мы услышали от нашего молодого поколения. Проект, который сегодня представлен – это "Экологические игры". Наш партнер в этом проекте - "Молодая гвардия", которая предлагает новые формы привлечения жителей к данным работам".

Цель, обозначенная одним из руководителей города, совпала с идеей "Молодой гвардии" заложить в Тюмени еще одну новую традицию – проведение экологических игр, которые должны стать ежегодными.

"Цель проекта - формирование и популяризация экологической культуры в городской среде, - отметил руководитель тюменских "Молодогвардейцев" Роман Рзаев. - Задача - мотивация горожан к благоустройству города, популяризация бережного отношения и публичное эффективное решение городской проблемы".

Проект, по его словам, будет развиваться по трем направлениям. 24 марта стартует конкурс мемов и социальной рекламы "Экорупор". За неделю до субботника начнется конкурс арт-объектов "Экограбли", а в день субботника по городу будет курсировать "Экомобиль" и показывать зажигательные шоу для участников субботника силами молодежных художественных коллективов. Звезда федерального масштаба, которую обязательно пригласят, подарит всем участникам акции семена растений или саженцы.

"Это весенняя часть, - сообщил Роман Рзаев. - А летом мы планируем провести в Тюмени "Экологические игры". Большой командный квест по скоростному сбору и сортировке мусора. В общем зачете могут принять участие все желающие жители города, независимо от возраста. Отдельно будут оцениваться семейные команды". С условиями игр можно познакомиться на сайте проекта. В ходе сбора мусора участники игр могут найти дополнительный бонус – артефакт.

"Это такой знак, - пояснил Роман Рзаев. - Нашел, допустим, вид Крыма – получит поездку в Крым, нашел автомат – получит пять часов игры в пейнтбольном клубе "Штурм".

Игры планируется провести 27 мая, 17 июня, 22 июля и 19 или 26 августа. Пройти они могут в парке им. Гагарина, в районе озера Нижнее Кривое, в районе Суходолья и в зоне отдыха Плехановский бор.

Борис Олейник