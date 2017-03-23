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Ишимские подростки проверят себя на автодроме

17:12 23 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по изучению правил дорожного движения и отработке навыков вождения на автодроме организует для подростков Госавтоинспекция Ишима вместе с автошколами города летом.

Лучшим ученикам достанутся сертификаты на обучение в автошколе с правом получения водительских удостоверений категории "А" и "М".

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник ГИБДД МО МВД России "Ишимский" подполковник полиции Виктор Ларионов.

По его словам, с началом весеннего сезона обстановка на дорогах обостряется по вине юных водителей мотоциклов и скутеров. Поэтому в школах дорожные инспекторы активно проводят беседы со старшеклассниками с показом видеофильмов и фотографий с мест аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

По статистике, которую привел Виктор Ларионов, за последние три года совершено 99 ДТП с участием мототранспорта, в 2016 году – пять случаев со смертельным исходом.  

Кроме того, подполковник обратился к пешеходам с просьбой весной не забывать носить светоотражающие элементы и ходить по тротуарам, потому что с наступлением темноты повышается вероятность наезда транспортного средства из-за плохой видимости.

"Скоро начнутся весенние каникулы, дети достанут велосипеды. Призываю родителей следить за детьми и помнить, что они несут за несовершеннолетних административную ответственность с наложением штрафа до 30 тысяч рублей", - подчеркнул Виктор Ларионов.

Инна Кондрашкина

Теги: мотоцикл , Ишим , дорожная безопасность , дорожная авария , профилактика , подростки

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