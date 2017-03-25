В Тюмени отремонтируют Пермяковский мост

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Комплексный ремонт путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Пермякова в Тюмени будет проведен в этом году, сообщает пресс-служба администрации города.

Мост построен в 1979 году. За эти годы на "Пермяковском мосту", как его называют тюменцы, проводились только текущие ремонты - подрядчикам приходилось приводить его в порядок участками: бетонировать, подваривать конструкции, красить. В этом году планируется произвести восстановление конструктивных элементов путепровода, переустройство наружного освещения, ремонт проезжей части и тротуара, замену ограждающих конструкций.

Сейчас проходят конкурсные процедуры. Затем подрядчик приступит к работам. После согласования плана работ информация об изменении движения транспортных средств на время ремонта в этом районе будет размещена на портале администрации города Тюмени.