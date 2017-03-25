Педагоги предлагают проводить родительские собрания в психологических кафе

Департамент образования Тюмени

Тюменские педагоги стали участниками проекта "Молодые лидеры в образовании". Более 200 учителей, воспитателей и заместителей директоров получили уникальную возможность - разработать, защитить и внедрить собственные проекты по развитию системы образования на самые актуальные темы.

Наряду с инклюзивным образованием, профориентацией школьников, развитием детской одаренности, педагоги работают над психологическим сопровождением ребенка, новыми формами дополнительного образования, внедрением здоровьесберегающих технологий, профилактикой деструктивного и асоциального поведения.

Каждый месяц для участников проходят образовательные сессии, где с лекциями выступают ведущие эксперты в области образования. В этот раз после интенсивной двухдневной работы, педагогам предстояло представить и защитить свои идеи. Экспертную оценку проектам давали директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов и руководители школ.

Педагоги предложили по-новому взглянуть на вопрос взаимодействия семьи и школы. Родители и педагоги – это воспитатели детей, их тесное сотрудничество - залог успешного развития ребенка. При этом, как считают авторы проекта, чтобы выстроить с родителями диалог, привлечь их в школы, необходима трансформация школьного пространства. Альтернативой стандартных родительских собраний могут стать психологические кафе, совместный фитнес, клубы по изучению иностранных языков, пишет газета "AиФ в Тюмeни"

Следующая встреча "лидеров" пройдет в апреле. Финальная защита проектов состоится в августе 2017 года.