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На реках Тюменской области заработали паромы

Общество, 23:55 26 апреля 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Паромы сменяют судна на воздушных подушках в Тюменской области, сообщает региональное ГУС.

В связи с завершением ледохода в субъекте начали работу паромные переправы: через р. Тобол на дроге Ярково - Новоалександровка - Ленино (Ярковский район), через р. Иртыш на дорогах Экстезерь - Баишевская (Вагайский район), Тюмень - Ханты-Мансийск - Уват (Уватский район) и подъезде к с. Тугалово (Уватский район).

Регулярные перевозки осуществляются бесплатно.

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# паромная переправа

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