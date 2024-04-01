На реках Тюменской области заработали паромы

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Паромы сменяют судна на воздушных подушках в Тюменской области, сообщает региональное ГУС.

В связи с завершением ледохода в субъекте начали работу паромные переправы: через р. Тобол на дроге Ярково - Новоалександровка - Ленино (Ярковский район), через р. Иртыш на дорогах Экстезерь - Баишевская (Вагайский район), Тюмень - Ханты-Мансийск - Уват (Уватский район) и подъезде к с. Тугалово (Уватский район).

Регулярные перевозки осуществляются бесплатно.