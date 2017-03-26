В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий

Фото ИА "Тюменская линия"

113 территорий Тюмени находятся в зоне возможного подтопления. В основном это локальные участки, которые находятся в низине. Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев дал поручение управам административных округов и департаменту дорожной инфраструктуры убрать с этих участков снег, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ежедневно руководители управ и служб заказчика округов отчитываются о проделанной работе. В целом по городу очищены от снега и наледи около 250 участков в подтопляемых районах. На этой неделе работа должна быть закончена. Кроме того, управы и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта обязали проверить подрядные организации на готовность к работе водооткачивающей техники.

Помимо этого, на селекторных совещаниях отслеживается информация по очистке тротуаров от наледи. Организации, не позаботившиеся о том, чтобы вовремя убрать лед, вызывают на заседания административных комиссий округов. За последние десять дней ведущие инженеры служб заказчика по благоустройству округов направили хозяйствующим субъектам и управляющим компаниям 346 уведомлений и составили 82 протокола об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание этих территорий. Подробности того, как ведется уборка города, можно видеть на портале "Тюмень – наш дом". Данный ресурс лишь объединяет информацию от подрядных организаций. На нем в качестве отчета размещены фото объектов. Обновление информации на портале происходит каждые 10 секунд.

Напомним, что тюменцы могут обращаться в управы административных округов и службы заказчика, если необходимая работа по удалению засоров и льда в водоотводных канавах или уборка наледи с тротуаров не была проведена, а также в случае подтопления их территорий.