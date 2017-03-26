up

26.03.2017 воскресенье

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий

11:03 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

113 территорий Тюмени находятся в зоне возможного подтопления. В основном это локальные участки, которые находятся в низине. Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев дал поручение управам административных округов и департаменту дорожной инфраструктуры убрать с этих участков снег, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ежедневно руководители управ и служб заказчика округов отчитываются о проделанной работе. В целом по городу очищены от снега и наледи около 250 участков в подтопляемых районах. На этой неделе работа должна быть закончена. Кроме того, управы и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта обязали проверить подрядные организации на готовность к работе водооткачивающей техники.

Помимо этого, на селекторных совещаниях отслеживается информация по очистке тротуаров от наледи. Организации, не позаботившиеся о том, чтобы вовремя убрать лед, вызывают на заседания административных комиссий округов. За последние десять дней ведущие инженеры служб заказчика по благоустройству округов направили хозяйствующим субъектам и управляющим компаниям 346 уведомлений и составили 82 протокола об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание этих территорий. Подробности того, как ведется уборка города, можно видеть на портале "Тюмень – наш дом". Данный ресурс лишь объединяет информацию от подрядных организаций. На нем в качестве отчета размещены фото объектов. Обновление информации на портале происходит каждые 10 секунд.

Напомним, что тюменцы могут обращаться в управы административных округов и службы заказчика, если необходимая работа по удалению засоров и льда в водоотводных канавах или уборка наледи с тротуаров не была проведена, а также в случае подтопления их территорий.

Теги: Тюмень , уборка снега , паводок

Последние новости

13:33 Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС
13:01 Украина назвала условие участия России в "Евровидении"
12:24 Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени
11:54 Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования
11:33 "Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции
11:03 В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий
10:19 Тюменская студентка - один из лучших кондитеров мира Фото
09:54 В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы
09:12 Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике
08:23 Тюменцев просят собрать пластиковые крышки
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

Владимир Якушев принял участие в заседании Генпрокуратуры в Екатеринбурге

Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

Политика

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Иван Квитка: для свободного и справедливого общества коррупция – враг номер один

Экономика

Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени

Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике

В Тюменской области начался выпуск защитного средства от граффити

Общество

Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

"Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции

В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий

Спорт

Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования

Евгений Гараничев и Ирина Услугина стали бронзовыми призерами спринта

Чемпионат России стартует в Увате

Происшествия

Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС

Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Тюмени грабители пытались спрятаться от преследования на базе ОМОНа
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+