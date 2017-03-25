Все школы Тобольска разработали паспорта дорожной безопасности

www.gibdd.ru

25 ДТП с участием детей зарегистрировано в Тобольске в 2016 году, в них ранено 28 ребят, погибших нет. Об этом на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое состоялось в Тобольске 23 марта, сообщил начальник тобольского ОГИБДД Александр Лукьянов.

Пять аварий произошло по неосторожности детей. В 2017 году зарегистрировано два ДТП с участием детей, в которых пострадали два ребенка пассажира. "При поступлении сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего, уведомляется инспектор по пропаганде, который выезжает на место происшествия, опрашивает несовершеннолетнего в присутствии законного представителя о причинах и обстоятельствах происшествия. Информация о ДТП направляется в СМИ, в учебное заведение ребенка, в адрес главы муниципального образования, председателя комиссии по делам несовершеннолетних, ОДН, в органы опеки и попечительства. В случае дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по неосторожности ребенка, проводится обследование образовательного учреждения, в котором он обучается", - рассказал Александр Лукьянов.

Он добавил, что для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий ведется работа в учебных учреждениях. Полицейские и учителя провели 98 лекций и бесед по ПДД, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Председатель комитета по образованию Тобольска Наталья Белышева рассказала, что во всех образовательных организациях разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности образовательной организации. "Паспорт отображает информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по маршруту "дом-школа-дом", а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий и содержит различные план – схемы безопасных маршрутов движения", - пояснила она.