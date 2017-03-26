Тюменская область поддержала акцию "Час Земли"

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Более сотни объектов и зданий в Тюмени в 22 часа 30 минут на один час отключили подсветку в поддержку массовой экологической акции мира — "Час Земли".

К примеру, на железнодорожном вокзале областного центра отключили тепловые завесы на входе в здание и часть осветительных приборов до 23 часов 30 минут. В это время не будет работать и уборочная техника.

Как сообщает пресс-служба Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ), на вокзалах РЖД на время акции будет минимизировано потребление электроэнергии за счет временного прекращения работы некоторого технологического оборудования.

Здание центра "Дзержинец", знаменитая башня в центре Тюмени, также на час осталось без подсветки.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.

В 2016 году в мероприятии приняли участие 178 стран, 7 тыс. городов и более 2 млрд человек. В России акцию поддержали 22 млн человек из 100 городов в 63 субъектах федерации. По итогам прошлого года Тюмень заняла третье место в рейтинге российских городов - участников всемирной акции. В пятерку самых активных участников вошли также Мурманск, Краснодар и Сургут.

Дарья Казакова