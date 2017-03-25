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"Союзмультфильм" продал авторские права непонятно кому

11:44 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
god-kino2016.ru

Студия "Союзмульфильм" должна провести ревизию невыгодных договоров, чтобы вернуть права на знаменитые советские мультфильмы их создателям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве культуры РФ.

Ранее известный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, автор "Крокодила Гены" и "Золотой антилопы", заявил на вручении государственной премии, что авторские права создателей нарушаются, кроме того, они не получают отчислений при показе своих работ.

"Базовая проблема заключается в том, что 10-15 лет назад "Союзмультфильм" продал авторские права непонятно кому на странных условиях на вечный срок. Естественно, авторы предъявляют претензии студии, потому что "Союзмультфильму" нечем платить авторам — студия ничего не собирает, денег у "Союзмультфильма" все эти годы не было. Поэтому основная задача студии заключается в том, чтобы провести ревизию всех невыгодных для нее договоров, вернуть авторские права и, соответственно, добиться начисления части этих денег по соглашению с автором", — сказал РИА Новости источник.

Собеседник агентства отметил, что именно этим был вызван, в частности, "разговор с компанией Danone".

Напомним, летом 2016-го министр культуры РФ Владимир Мединский обвинил Danone в недобросовестном использовании образов из советских мультфильмов в оформлении и рекламе своей продукции.

Теги: мультфильм , Владимир Мединский

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