Победители первого сезон региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" вошли в жюри фестиваля

Фото ИА "Тюменская линия"

Участники команды КВН "Наполеон Динамит" выступят в качестве гостей и станут судьями жюри на фестивале региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного cоюза КВН во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

Актер тюменской команды КВН "Наполеон Динамит" Евгений Хохлов также вошел в состав редакторской коллегии региональной лиги "ЗАПСИБ".

Выступления 14 команд-участниц также правили автор команд КВН Высшей лиги Евгений Бишкаримов и актер сборной команды Тюменской области "СОЮЗ" Высшей лиги КВН, ведущий региональной лиги "ЗАПСИБ" Артем Муратов.

В первой игре сезона примут участие екатеринбургская "Отборная сборная" и "Сборная из Горного", курганцы "Второй вариантъ" и "Джентльмены удачи", "Девичья сборная ЮУрГУ" и челябинский "Трактор", "Сборная Петропавловска" из Казахстана, а также команды из Тюмени "Рок звезда", "Русь ГАУСЗ" и "Моя Любимая компания".

Впервые сыграют в КВН команды "Паракилограмм" из Голышманово и "Губы Брежнева" из Нового Уренгоя. Удивят участники из Омутинки - команда "Тихий омут" состоит из ребят с ограниченными возможностями здоровья. Будет интересным и выступление команды "Красная фурия" из Ярославля, в составе которой вовсе одна участница.

"Команды смешные, из разных городов, разноплановые, разнохарактерные. Думаем, что каждый зритель для себя выберет ту команду, которая ему понравится", - считает Евгений Хохлов.

В 2016 году, став чемпионами региональной лиги КВН, ребята "Наполеон динамита" отправились за кубком "КиВиН-2017" в Сочи. На сочинском фестивале тюменскую команду отобрали в игры Высшей лиги КВН. В Москве повторить успех не удалось - "Наполеон Динамит" дошел только до одной восьмой финала.

"Очень много различных факторов влияет на выступление команд Высшей лиги. Ребята, которые играли против нас, выступили сильнее, раз жюри посчитало таким образом. Это не поражение, это стимул к тому чтобы работать и расти, делать еще смешнее и лучше", - считает Евгений Хохлов.

Он считает, что региональные лиги нужны участникам для того, чтобы научиться играть в КВН, т.к. это один из первых этапов официальных игр КВН, которые входят в творческое телевизионное объединение АМиК.

"Сюда приходят не совсем опытные команды. Опыт работы с редакторами помогает усовершенствовать себя, свои шутки, актерское мастерство. Основная задача сезона любой лиги, кроме телевизионной, это собрать такое выступление, чтобы на фестивале "КиВиН" в Сочи попасть в лигу рангом выше", - пояснил Евгений Хохлов.