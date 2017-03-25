Воевода Сибири ждет школьников и студентов на "кремлевские каникулы"

tiamz.ru

"Кремлевские каникулы" подготовили специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) для школьников и студентов.

Для учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений разработали особенную программу, которую работники музейного комплекса представят с 25 марта по 2 апреля.

Одна из изюминок, подготовленных для детей и подростков в Тобольском Кремле, — новый образовательно-интерактивный комплекс в отеле-музее "Гостиный двор" — "Резиденция Сибирского Воеводы". Ребята пройдут дозором по владениям сказочно-исторического правителя нашего края, узнают легенду основания Тобольска и составят карту Сибири на старославянском языке. Каждого, кто познакомится со старославянской письменностью, соберет макет Тобольского Кремля и выполнит другие интересные задания, зачислят в дружину самого Воеводы.

"Мы призываем вас к активному отдыху – поменьше гаджетов, побольше интерактива – и приглашаем в отель-музей "Гостиный двор" в резиденцию сибирского воеводы. Вас ожидает невероятное путешествие по древнему Тобольску. С удалым стрельцом вы отправитесь в настоящую экспедицию, во время которой "от" и "до" изучите тайны гостиного двора, узнаете его современный статус и роль в историческом прошлом. Вам откроются секреты водонапорной башни и станет известно, на каких пяти горах стоит древняя столица Сибири", - такое обращение к школьникам и студентам опубликовали сотрудники ТИАМЗ.

Кроме этого, сотрудники музея-заповедника приглашают юных гостей стать участниками мастер-классов в Доме мастеров. Гончарное дело, мастерство бисероплетения и декоративно-прикладное искусство.

Юных жителей и гостей древней столицы Сибири ждут и автобусные экскурсии по городу. Школьники и студенты смогут многое узнать о Тобольске времен композитора Александра Алябьева или ученого Дмитрия Менделеева, о купечестве, шумных ярмарках и других интересных фактах и событиях.

Соб. инф.