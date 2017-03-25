up

25.03.2017 суббота

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени 3..5 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Воевода Сибири ждет школьников и студентов на "кремлевские каникулы"

14:31 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

"Кремлевские каникулы" подготовили специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) для школьников и студентов.

Для учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений разработали особенную программу, которую работники музейного комплекса представят с 25 марта по 2 апреля.

Одна из изюминок, подготовленных для детей и подростков в Тобольском Кремле, — новый образовательно-интерактивный комплекс в отеле-музее "Гостиный двор" — "Резиденция Сибирского Воеводы". Ребята пройдут дозором по владениям сказочно-исторического правителя нашего края, узнают легенду основания Тобольска и составят карту Сибири на старославянском языке. Каждого, кто познакомится со старославянской письменностью, соберет макет Тобольского Кремля и выполнит другие интересные задания, зачислят в дружину самого Воеводы.

"Мы призываем вас к активному отдыху – поменьше гаджетов, побольше интерактива – и приглашаем в отель-музей "Гостиный двор" в резиденцию сибирского воеводы. Вас ожидает невероятное путешествие по древнему Тобольску. С удалым стрельцом вы отправитесь в настоящую экспедицию, во время которой "от" и "до" изучите тайны гостиного двора, узнаете его современный статус и роль в историческом прошлом. Вам откроются секреты водонапорной башни и станет известно, на каких пяти горах стоит древняя столица Сибири", - такое обращение к школьникам и студентам опубликовали сотрудники ТИАМЗ.

Кроме этого, сотрудники музея-заповедника приглашают юных гостей стать участниками мастер-классов в Доме мастеров. Гончарное дело, мастерство бисероплетения и декоративно-прикладное искусство.

Юных жителей и гостей древней столицы Сибири ждут и автобусные экскурсии по городу. Школьники и студенты смогут многое узнать о Тобольске времен композитора Александра Алябьева или ученого Дмитрия Менделеева, о купечестве, шумных ярмарках и других интересных фактах и событиях.

Соб. инф.

Теги: Тобольский кремль , школьники , ТИАМЗ , дети , каникулы , весенние каникулы , студенты

Последние новости

15:44 "Апокалиптические облака" включили в Международный облачный атлас
15:02 В Ялуторовске на аукционе продадут картины молодых художников
14:31 Воевода Сибири ждет школьников и студентов на "кремлевские каникулы"
14:06 Педагоги предлагают проводить родительские собрания в психологических кафе
13:47 Победители первого сезон региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" вошли в жюри фестиваля
13:36 Шестая акция протеста против повышения тарифов ЖКХ прошла в Новосибирске
13:18 Александр Моор: отношение людей к культуре является важным показателем благополучия общества
12:46 После двухсотлетнего покоя проснулся вулкан Камбальный
12:19 Акция "Весна идет!" стартовала в Тюменской области
11:44 "Союзмультфильм" продал авторские права непонятно кому
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

Владимир Якушев принял участие в заседании Генпрокуратуры в Екатеринбурге

Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

Политика

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Иван Квитка: для свободного и справедливого общества коррупция – враг номер один

Экономика

В Тюменской области начался выпуск защитного средства от граффити

Депутаты отметили сокращение числа нарушений при исполнении городского бюджета в 2016 году

В Ноябрьске открыли первый на Ямале мусороперерабатывающий завод

Общество

"Апокалиптические облака" включили в Международный облачный атлас

В Ялуторовске на аукционе продадут картины молодых художников

Воевода Сибири ждет школьников и студентов на "кремлевские каникулы"

Спорт

Чемпионат России стартует в Увате

Рубиновцы сыграют решающий матч игр плей-офф в Санкт-Петербурге

Дзюдоисты региона выйдут на татами в Кемерово

Происшествия

Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Тюмени грабители пытались спрятаться от преследования на базе ОМОНа

Прокуратура Упорово закрыла доступ к десяти сайтам по продаже редких птиц

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+