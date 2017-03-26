Градостроительные проекты будут утверждать на общественных обсуждениях

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Законопроект, который предполагается перейти от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений в сфере градостроительства, внесло на на рассмотрение Государственной думы правительство России.

Сообщение об этом пресс-служба правительства России опубликовала на официальном сайте.

"Законопроектом предлагается перейти от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться и в интернете. Таким образом, уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Авторы законопроекта полагают, что его принятие расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений, позволит привлечь к проведению общественных обсуждений максимальное число граждан с минимальными затратами времени и материальных ресурсов и поспособствует более сбалансированные управленческие решения.

Изменения предполагается внести в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ.