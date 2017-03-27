Фестиваль имени Саввы Мамонтова в Ялуторовске объединил всех, кто любит народное творчество

artvoyag.ru

В яркий, красивый праздник вылился открытый областной фестиваль народного творчества имени Саввы Мамонтова, который проходит в Ялуторовске.

"Это был уже XXIII фестиваль, и всякий раз он проходит ярко, незабываемо и самобытно, - рассказала корр. "Тюменской линии" специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Любовь Могутова. - Солисты, творческие коллективы приезжают к нам из разных уголков нашей большой области. Себя показать и других посмотреть".

В 2017 году в фестивале, по данным организаторов, приняли участие около 1,5 тыс. человек из Казанского, Упоровского, Юргинского, Омутинского, Заводоуковского, Голышмановского , Сорокинского, Абатского, Тюменского, Ялуторовского районов, и городов Ялуторовска и Тюмени.

artvoyag.ru

В отдельной номинации "Творческий город" выступали творческие коллективы предприятий и организаций Ялуторовска. В конкурсе детского рисунка могли принять участие дети всего региона, и для этого им необязательно было приезжать на родину Саввы Мамонтова. "Впервые победителей определяли дистанционно – достаточно было прислать рисунки по электронной почте", - пояснила Любовь Могутова.

В дни фестиваля в городе прошли выступления цирковых, театральных, хореографических коллективов, вокальных ансамблей и инструментальных оркестров, мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, поэтов и писателей.

Гала–концерт участников XXIII областного открытого фестиваля народного творчества имени С.И. Мамонтова пройдет 1 апреля, а завершат масштабный творческий марафон 7-8 апреля "Театральные встречи".

Савва Мамонтов родился в Ялуторовске 15 октября 1841 года (по новому стилю) и провел здесь с семьей 8 лет. Впоследствии он оказывал большую поддержку талантливым композиторам, художникам, скульпторам России. Именно Мамонтову принадлежит фраза "Жизнь коротка - искусство вечно" и фестиваль его имени каждый год подтверждает это.

Борис Олейник