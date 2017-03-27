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Ханты-Мансийский банк поздравил природный парк "Нумто" с двадцатилетием

16:16 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) выступил партнером межрегиональной научно-практической конференции "Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах" в Белоярском (ХМАО-Югра).

Мероприятие состоялось в рамках празднования 20-летия природного парка "Нумто" – экологически чистого комплекса ландшафтов трех контактирующих зон – тундры, редколесий северной и средней тайги, где обитает около 100 видов птиц, включая редких, и 23 вида млекопитающих. Главная ценность парка – озеро Нумто, которое местные жители считают священным, с площадью водного зеркала 56 кв. км, является одним из самых крупных озер Тюменской области.

Финансовая организация тесно сотрудничает с экологами Белоярского района, регулярно принимая участие в мероприятиях направленных на охрану и сохранение природных ресурсов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , Нумто , водоемы , экология , Югра

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