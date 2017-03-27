В Тюменской области значительно снизилась смертность от туберкулеза

Фото ИА "Тюменская линия"

На 37% снизилась смертность от туберкулеза в Тюменской области в 2016 году.

"В 2016 году от туберкулеза умерли 137 пациентов. В 2015 году у нас умерли 216 человек", - уточнила Наталья Пирогова.

По ее словам, в группе риска в первую очередь находятся люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и подобными сопутствующими патологиями.

В первой группе риска находятся ВИЧ-инфицированные. По данным за 2016 год, из впервые выявленных заболевших туберкулезом 30% имеют ВИЧ-инфекцию.

"Этот факт подтверждает, что пациенты с ненормальным иммунным статусом болеют больше и чаще, чем пациенты с нормальным иммунным статусом. То есть туберкулез – это заболевание-маркер для ВИЧ-инфицированных", - считает Наталья Пирогова.

К первой группе риска также относят людей без определенного места жительства, употребляющих алкоголь, наркотики.

Ирина Ромашкина