Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона

фото Тобольской промплощадки

За час работы градирни, которая строится на установке пиролиза нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", здесь будет охлаждаться 74 тысячи кубометров воды. Этих объемов хватит, чтобы наполнить 20 Олимпийских бассейнов.

Ее площадь, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, 5,5 тысяч кв.м., что в два раза больше, чем у самой крупной градирни действующих производств Тобольской промышленной площадки. Чаша градирни выполнена из монолитного железобетона и погружена на глубину 6 метров. Охлаждение воды внутри будут обеспечивать 22 вентилятора.

Общий прогресс строительства градирни - 93,7%. Пуск в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2018 года.

В целом на строительстве установки пиролиза выполнено устройство фундаментов – 109 758 м3, залито бетона ("выше 0") – 27151 м3, проложено подземных трубопроводов – 21017 м, смонтировано 20116 тонн металлоконструкций, изготовлено и смонтировано 60 тыс. 591 диаметр-дюймов надземных трубопроводов.

Градирни большой производительности применяются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на тепловых электростанциях (в том числе АЭС) и ТЭЦ. Наибольшее распространение применение градирен получило в промышленности для охлаждения разного рода технологического оборудования, при химической очистке веществ, часто в связке с системой местных очистных сооружений (МОС). Имеют широкое применение на предприятиях ВПК, энергетической, судостроительной, авиационной, химической отраслей, металлургии, машиностроения, и пищевого производств и т.д.

Борис Олейник