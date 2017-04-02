В Викуловском районе увеличат площади кормовых посевов

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Более 33 тыс. га засеют зерновыми и кормовыми культурами в Викуловском районе в 2017 году.

Из них 16 тыс. 854 га займет яровая пшеница, 9 тыс. 222 га – овес, рапсовые поля займут 3 тыс. 370 га. Еще около 9,5 тыс. га засеют кормовыми культурами, их площадь в 2017 году увеличена более чем на 2,5 тыс. га.

Всего в полеводстве в Викуловском районе заняты 28 хозяйств. Все они готовят семена под будущий урожай, более 85% запаса проверено в семенной инспекции. Доля кондиционных составила более половины – 3 тыс. 651 тонна. Продолжают дорабатывать семена в агрокомплексе "Викуловский", кооперативах "Тенис" и "Таёжный", ООО "Боково", индивидуальные предприниматели Николай Квашнин и Рустам Аскаров. Еще 4 тыс. 450 тонн семян протравят в обществах "Радиус-агро", "Елань", "Маяк", "Экос", агрокомплексе "Викуловский".

Всего, по данным управления сельского хозяйства района, для весенне-полевых работ в 2017 году викуловским аграриям потребуется около 162 млн рублей. Запас дизельного топлива составит 878 тонн, из них 201 тонна уже закуплены. Также для увеличения урожайности аграрии планируют закупить 1 тыс. 150 тонн минеральных удобрений.

Евгения Шевцова