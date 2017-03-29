Комфортные условия труда для персонала "ЗапСибНефтехима" обеспечит завод "Феррум"

фото Тобольской промплощадки

Строящийся нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" и завод промышленной вентиляции ООО "Феррум" (Челябинская область) заключили договор на поставку оборудования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для установки по производству полиэтилена.

Первые поставки оборудования завода "Феррум" запланированы на март 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

В объем поставки входят воздушные центральные кондиционеры, вентиляторы различных типов, индивидуальные тепловые пункты, холодильное оборудование, радиаторы, отапливаемые полы, шкафы автоматики, воздухорегулирующие заслонки и клапаны различных типов. Оборудование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо для обеспечения комфортных условий труда для персонала завода в технологических зданиях в течение всего года, а также для поддержания требуемых проектных температурных режимов, в соответствие с которыми запроектировано ключевое технологическое оборудование (компрессоры, экструдеры, насосы).

Площадь отапливаемых полов составляет более 6 тыс. кв. м. Предварительная крупноузловая сборка будет произведена на заводе-изготовителе в Златоусте, для этого потребуется сделать около 30 тыс. сварных швов из более чем 100 тонн трубы и 7 тыс. отводов. Финальная сборка тепловых полов будет проводиться на строительной площадке в Тобольске.

Количество центральных кондиционеров превышает сто единиц, вентиляторов – 175 единиц, радиаторов – более 450 единиц, холодильного оборудование – около 100 единиц, станций горячей воды (индивидуальные тепловые пункты) – 16 единиц. Объем поставки составит примерно 160 грузовых фур.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Борис Олейник