Участники "Тотального диктанта" получат ручки от "Единой России"

totaldict.ru

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" поможет организаторам "Тотального диктанта" в областной столице обеспечить участников ручками.

Жители российских городов, заявленных в акции, проверят грамотность 8 апреля. Каждый год перед организаторами ставится задача найти необходимое количество пишущих принадлежностей.

Руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат областной думы Ольга Швецова уверена в необходимости оказать помощь: ''"Тотальный диктант" за несколько лет превратился в народную акцию, к ней подключились жители сотен городов не только России, но и зарубежья. Такая популярность объясняется просто: каждому предоставлена возможность узнать уровень грамотности, более того, повысить его. Я тоже участвовала в акции, готовилась к написанию текста на занятиях "Русский по пятницам"''.

В Тюмени с каждым годом число желающих побывать на "Тотальном диктанте" растет. В 2016 году их было более полутора тысяч человек.

"У нас есть традиция: раз в год, в апреле, проводить "Тотальный диктант". Проводить его с размахом, по 20–25 адресам. И каждый год нам не хватает ручек. Обычных шариковых ручек, черных или синих, которые мы могли бы выдать нашим героям", – рассказала организатор-филолог акции, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Часть ручек собрана, остальные – 160 штук – предоставит Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Напомним, ежегодная образовательная акция седьмой раз пройдет в Тюмени. За минувшие годы грамотность проверили около 7 тыс. горожан, 138 из них получили отличные отметки.

В 2017 году автором диктанта стал Леонид Юзефович. До него тексты готовили Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Борис Стругацкий. В 2016 году диктант составил Андрей Усачев, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.