На защиту леса от пожаров готовы выйти более трех тысяч человек

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. человек могут быть привлечены к тушению лесных пожаров в Тюменской области. Необходимое количество сил при этом определяется в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, в повседневном режиме в постоянной готовности будут находиться более 1 тыс. 400 человек. Это непосредственно занятые в лесном хозяйстве специалисты: руководители тушения лесных пожаров, летчики-наблюдатели, десантники-пожарные, работники наземных служб пожаротушения. При отсутствии и малой степени пожарной опасности специалисты будут заняты на работах по противопожарному обустройству лесов, патрулировании, наблюдением за состоянием пожарной и санитарной безопасности в лесах.

При повышении класса пожарной опасности к ним подключаются также силы лесопользователей. Это еще почти 580 человек.

В случае введения режимов чрезвычайной ситуации муниципального, регионального характера или чрезвычайной ситуации в рамках межрегионального маневрирования могут быть привлечены сотрудники подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, а также члены добровольной пожарной охраны.