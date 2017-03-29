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Юные тюменские читатели угадают героев сказок

08:02 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Библиотеки расскажут о жизни кошек, познакомят с творчеством Корнея Чуковского и организуют путешествие по неизведанным секретам в Тюмени 29 марта.

Познавательный час "Страна Муррляндия" в детской библиотеке №11 (ул. Жуковского, 28) начнется в 10 часов. Ребятам расскажут, как в разных странах и в разные времена относились к кошкам, приведут факты о слухе, зрении кошек, о том, зачем кошке усы, почему она мурлычет и зачем умывается. Дети расскажут о своих домашних животных. Будет проведена викторина.

31 марта исполнится 135 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Юных читателей библиотека №15 (ул. Минская, 98/3) в 10 часов приглашает на литературную игру "Сказки дедушки Корнея".

Литературный праздник "В гостях у дедушки Корнея" начнется в 11 часов в библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1). 

Викторина "Мир зверей и птиц сходит со страниц" начнется в 13 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3). Участникам предложат угадать героя по описанию, произведение по отрывку текста, иллюстрации, вспомнить авторов, которые рассказывали о природе.

В дни школьных каникул дети отправятся в воображаемое путешествие по неизведанным секретам, которое пройдет в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2), начало в 14 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: кошки , весенние каникулы , Корней Чуковский , библиотеки

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