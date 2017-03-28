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Общественные советы – ключевой институт формирования доверия между обществом и властью, считает Павел Белявский

15:43 28 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 постановлений и рекомендаций приняли члены общественных советов при органах власти Тюменской области в 2016 году. Только 10% из них касались конкретных рекомендаций – что стоит отменить, поправить или принять.

Об этом сообщил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павел Белявский на встрече с журналистами. По его мнению, количество таких принципиальных решений должно быть больше, при этом общественники должны тесно работать с органами власти и понимать правовые нюансы своих предложений.

"Анализ показал, что когда общественные советы принимают подобные решения, внимание к деятельности органов власти повышается. С одной стороны, так общественники дают оценку, соответствуют ли действия власти ожиданиям общества на конкретном этапе. С другой - люди понимают, что они могут влиять на сложные и принципиальные решения. Важно углубить этот диалог. Само по себе собрание общественных советов не является событием, а позиция общественников зачастую пассивная. Когда они будут более активными и принимать больше принципиальных рекомендаций, повысится и уровень доверия к власти, ведь общественные советы – ключевой институт формирования доверия между обществом и властью", - пояснил он.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский добавил, что в перспективе планируется отбирать кандидатов в общественные советы через экспертное сообщество, которое входит в состав Общественной палаты Тюменской области.

"Важно больше информировать граждан о деятельности органов власти и их решениях, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности. Общественные советы активно включаются в эту работу", - подчеркнул он.

Напомним,  в регионе создано 12 общественных советов. Также при территориальных органах власти действуют координационные и консультативные советы, советы по взаимодействию с малым и средним бизнесом.

Евгения Шевцова

Теги: Андрей Руцинский , общественные советы , Общественная палата , Павел Белявский

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