  • 21 января 202521.01.2025вторник
  • USD101,9579
    EUR105,0457
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер западный

Аудиосборник стихов в исполнении детей выпустят в Ишиме к 80-летию Победы

Общество, 18:05 21 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый аудиосборник стихов о Великой Отечественной войне голосами детей создадут в Ишиме в рамках проекта "Голоса поколений", который стартует в феврале. Он получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере более 300 тыс. руб. Наряду с известными поэтическими произведениями в сборник войдут стихи местных поэтов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор проекта, директор АНО "Резиденция детства" Наталья Скареднова.

По ее словам, толчком к созданию проекта стала приближающаяся годовщина Великой Победы. "В рамках планируемых мероприятий я посчитала, что наиболее интересным будет что-то необычное, чего в Ишиме еще не было. Читать стихи будут ребята от пяти до семи лет. Знакомство же с произведениями местных авторов даст возможность детям почувствовать связь поколений, ближе познакомиться с культурой, историей и самобытностью родного края", - пояснила она.

Сначала дошкольников научат делать свою речь выразительной, помогут регулировать силу голоса, темп, ритм, паузы, тон, делать логическое ударение. Дадут навыки публичного выступления.

Теорию и практику ребята освоят в мастерской выразительного чтения. Затем примут участие в конкурсе чтецов "Мы помним!", на котором отберут наиболее умелых декламаторов.

Аудиосборник поэтических произведений о войне станет итогом большой кропотливой работы детей, педагогов и родителей.

"Возможно, проект подтолкнет кого-то из детей к самостоятельному написанию стихов на такую важную тему, поможет патриотическому воспитанию юных граждан великой России", - подытожила Наталья Скареднова.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , Ишим , Президентский фонд культурных инициатив

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 21.01.2025Сотрудники МЧС в морозы будут оказывать помощь на федеральных трасса Тюменской области
19:55 21.01.202510 специалистов присоединились к команде медиков ялуторовской больницы
18:49 21.01.2025В Нижнетавдинском районе открыли новый модульный ФАП
18:16 21.01.2025Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году