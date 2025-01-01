Аудиосборник стихов в исполнении детей выпустят в Ишиме к 80-летию Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый аудиосборник стихов о Великой Отечественной войне голосами детей создадут в Ишиме в рамках проекта "Голоса поколений", который стартует в феврале. Он получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере более 300 тыс. руб. Наряду с известными поэтическими произведениями в сборник войдут стихи местных поэтов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор проекта, директор АНО "Резиденция детства" Наталья Скареднова.

По ее словам, толчком к созданию проекта стала приближающаяся годовщина Великой Победы. "В рамках планируемых мероприятий я посчитала, что наиболее интересным будет что-то необычное, чего в Ишиме еще не было. Читать стихи будут ребята от пяти до семи лет. Знакомство же с произведениями местных авторов даст возможность детям почувствовать связь поколений, ближе познакомиться с культурой, историей и самобытностью родного края", - пояснила она.

Сначала дошкольников научат делать свою речь выразительной, помогут регулировать силу голоса, темп, ритм, паузы, тон, делать логическое ударение. Дадут навыки публичного выступления.

Теорию и практику ребята освоят в мастерской выразительного чтения. Затем примут участие в конкурсе чтецов "Мы помним!", на котором отберут наиболее умелых декламаторов.

Аудиосборник поэтических произведений о войне станет итогом большой кропотливой работы детей, педагогов и родителей.

"Возможно, проект подтолкнет кого-то из детей к самостоятельному написанию стихов на такую важную тему, поможет патриотическому воспитанию юных граждан великой России", - подытожила Наталья Скареднова.

Инна Кондрашкина