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Сотрудники МЧС в морозы будут оказывать помощь на федеральных трасса Тюменской области

Общество, 20:39 21 января 2025

скриншот из видео МЧС Тюменской области | Фото: скриншот из видео МЧС Тюменской области

Девять подвижных пунктов обогрева ГУ МЧС России будут работать на федеральных трасса Тюменской области в условиях низких температур. Данные пункты созданы на базе автомобилей с высокой проходимостью и дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях, сообщает пресс-служба ведомства.

При понижении температуры окружающей среды до -30 градусов и ниже они смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к Тюмени от ФАД "Иртыш", которые походят по территории области, а также на дорогах регионального значения.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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