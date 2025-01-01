Сотрудники МЧС в морозы будут оказывать помощь на федеральных трасса Тюменской области

| Фото: скриншот из видео МЧС Тюменской области | Фото: скриншот из видео МЧС Тюменской области

Девять подвижных пунктов обогрева ГУ МЧС России будут работать на федеральных трасса Тюменской области в условиях низких температур. Данные пункты созданы на базе автомобилей с высокой проходимостью и дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях, сообщает пресс-служба ведомства.

При понижении температуры окружающей среды до -30 градусов и ниже они смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к Тюмени от ФАД "Иртыш", которые походят по территории области, а также на дорогах регионального значения.