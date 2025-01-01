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Тюменские аграрии получат субсидии и на модернизацию молочных ферм

Политика, 17:00 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сельскохозяйственным товаропроизводителям будут выделять субсидии и на модернизацию молочных ферм. Об этом сообщил председатель комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя меры поддержки, предусмотренные для развития молочных ферм.

В 2024 году объемы производства молока в Тюменской области, по данным Владимира Ковина, упали на 40,6%. "Это связано с уменьшением поголовья, в том числе и из-за распространения болезней, - пояснил он. - Безусловно, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, правительство региона разработало ряд мер поддержки. С каждым предприятием для сохранения и увеличения дойного стада индивидуально будет все прорабатываться, мероприятия будут направлены как на увеличение стада, так и на его оздоровление".

В 2025 году за счет средств областного бюджета предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочного направления, сообщает пресс-служба областной думы. Помимо этого субсидии будут выделяться сельскохозяйственным товаропроизводителям и на модернизацию молочных ферм, кроме тех, кто ведет личное подсобное хозяйство.

"Также будут предоставляться гранты на развитие семейных ферм. Для аграриев, отвечающим критериям субъектов малого предприятия, предусмотрены меры господдержки в виде предоставления грантов "Агропрогресс" на приобретение поголовья крупного рогатого скота, а также на развитие материально-технической базы", - рассказал Владимир Ковин.

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# АПК , Владимир Ковин , молоко , облдума , субсидии

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