В Нижнетавдинском районе открыли новый модульный ФАП

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в с. Андрюшино Нижнетавдинского района. Он оборудован всем необходимым – кабинет приема, процедурная, прививочная, комната для хранения медикаментов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

"В 2025 году планируем установку 19 ФАПов в регионе. Также завершим строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинском Тюменского района. Установим 4 врачебные амбулатории и 2 модульные поликлиники. Отремонтируем 13 медицинских объектов", - отметил глава региона.

Добавим, строительство новых медицинских объектов и привлечение квалифицированных специалистов на село – важные шаги в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который продолжается в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".