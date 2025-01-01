  • 21 января 202521.01.2025вторник
  • USD101,9579
    EUR105,0457
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер западный

В Нижнетавдинском районе открыли новый модульный ФАП

Общество, 18:49 21 января 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в с. Андрюшино Нижнетавдинского района. Он оборудован всем необходимым – кабинет приема, процедурная, прививочная, комната для хранения медикаментов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

"В 2025 году планируем установку 19 ФАПов в регионе. Также завершим строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинском Тюменского района. Установим 4 врачебные амбулатории и 2 модульные поликлиники. Отремонтируем 13 медицинских объектов", - отметил глава региона.

Добавим, строительство новых медицинских объектов и привлечение квалифицированных специалистов на село – важные шаги в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который продолжается в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , здравоохранение , модульный ФАП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 21.01.2025Сотрудники МЧС в морозы будут оказывать помощь на федеральных трасса Тюменской области
19:55 21.01.202510 специалистов присоединились к команде медиков ялуторовской больницы
18:49 21.01.2025В Нижнетавдинском районе открыли новый модульный ФАП
18:16 21.01.2025Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году