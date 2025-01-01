Протезы для потерявших конечности тюменских ветеранов СВО изготавливают индивидуально

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеран Андрей Гилев из Викуловского района впервые надел протез на весь день 20 января. И сразу начал ходить без трости. Ранение боец получил год назад, 19 января 2024 года. Его прооперировали в полевом госпитале, ампутировали часть стопы, через месяц эвакуировали. После длительного лечения и реабилитации мужчина вернулся домой и обратился в фонд "Защитники Отечества", где ему помогли записаться в Тюменский реабилитационный центр.

Техник-протезист Сергей Панькин рассказал, что пациент с ампутацией стопы пришел в декабре с тросточкой и со способной культей. Сделали мужчине примерочную гильзу, поставили в нее, она хорошо подошла, Андрей стал ходить без тросточки уже на примерке. В примерочной гильзе ветеран походил три-четыре дня, чтобы техник увидел и учел все особенности его стопы и собрал удобный, функциональный индивидуальный протез.

Каждый такой протез изготавливается индивидуально, потому что у всех разные объемы ноги, функциональность, нужно учесть количество мягких тканей, костных выступов.

Особенности тюменской конструкции в том, что классический протез стопы изготавливается с задней крышкой. Протезисты Тюменского реабилитационного центра пошли дальше, потому что столкнулись с крупным и тяжелым пациентом, у которого при эксплуатации эта крышка постоянно ломалась из-за большой нагрузки.

"Сколько ни закладывали слоев углепластика, крышка только вырастала в объеме и не влазила в обувь. Мы переработали протез, и теперь он функционирует не на разрыв, а на раскрытие, действует как пружина. Накапливает в себе энергию и потом закрывается обратно. Это помогло сократить объем гильзы и получить небольшой ужимистый толчок, который облегчает пациенту процесс ходьбы и позволяет меньше уставать", - подчеркнул врач.

Ходить у Андрея получается хорошо, он говорит, что трость будет использовать лишь в гололед. Не сомневается в том, что сможет чистить снег, ходить летом на рыбалку и заниматься с детьми. Их у Андрея пятеро, все они, как и супруга Евгения, с нетерпением ждут возвращения домой мужа и папы с новой ногой.

"Главное – не отчаиваться. Из любой ситуации есть выход, как бы оно ни было. Жизнь моя, думаю, изменится и, конечно, в лучшую сторону", - поделился ветеран СВО Андрей Гилев.

По словам социального координатора сектора по делам инвалидов филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Ирины Котелкиной, протезами ветеранов СВО с инвалидностью обеспечивает СФР.

"В свою очередь фонд "Защитники Отечества" обеспечивает их техническими средствами реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, например, протезами для занятия спортом. Также помогает адаптировать жилое помещение, осуществляет доплату к электронному сертификату от Социального фонда России. Если выделенной суммы недостаточно на протез, то собираем необходимые документы и доплачиваем", — пояснила социальный координатор.

К примеру, Андрею Гилеву сначала помогли переделать причину инвалидности с общего заболевания на военную травму. После подали заявление на электронный сертификат, контролировали процесс. Когда сертификат активировался, записали мужчину в реабилитационный центр, чтобы ему сделали замеры и изготовили протез.

Кроме того, Андрею будет сделана адаптация жилого помещения. Недавно он купил квартиру, по готовности документов туда выедет комиссия, которая определит необходимые для адаптации технические средства, их поставит фонд.

Она добавила, что вернувшиеся с СВО мужчины зачастую не знают, к кому обратиться, куда и как написать заявление. За каждым из них закрепляют куратора фонда "Защитники Отечества", который сопровождает ветеранов, помогает подать заявление на обеспечение по госконтракту, либо на электронный сертификат. Доплата к электронному сертификату Социального фонда идет на несколько видов технических средств: протезы, коляски, слуховые аппараты.

Кстати, с июня 2024 года ветеранов специальной военной операции с ампутацией нижних конечностей и инвалидов, передвигающихся исключительно на креслах-колясках, обеспечивают автомобилями с ручным управлением в качестве средств реабилитации.

Инна Кондрашкина