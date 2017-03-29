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Юным ишимским хореографам рассказали о сложностях перехода

13:54 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 100 юных танцоров детского центра хореографических искусств в Ишиме и их родители подержали Всероссийскую акцию "Сложности перехода". Организатором акции выступила Госавтоинспекция совместно с администрацией детского центра.

Дорожные инспекторы рассказали детям, как важно соблюдать правила дорожного движения, особенно в сумерках, когда ребята возвращаются с репетиций домой.

Сотрудники ГИБДД рассказали маленьким танцорам, как построить безопасный маршрут до дома, помогли разгадать дорожные ловушки - ситуации обманчивой безопасности и объяснили, как их избежать. Детям напомнили также о важности ношения на одежде световозвращающих элементов.

Воспитанники детского центра хореографических искусств пообещали изменить финал некоторых танцевальных номеров и через искусство призвать своих зрителей к правилам безопасного поведения на дороге.

По информации пресс-службы ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", с начала года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Соб. инф.

Теги: Ишим , детская безопасность , дорожная безопасность

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