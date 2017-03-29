up

29.03.2017 среда

EUR 61.8102

USD 56.9364

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

09:10 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.riakchr.ru

Совместную работу по развитию культурного воспитания подрастающего поколения обсудили руководители Тюменского концертно-театрального объединения с представителями образовательных учреждений региона.

В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия учреждений культуры, входящих в состав ТКТО, с детскими садами и школами, а также состоялась презентация репертуара для детей на предстоящий сезон.

"Новогодний сезон прошел достаточно насыщенно, много детей посетили праздничные представления. Хотелось бы, чтобы детская аудитория и дальше сохраняла интерес к культурным событиям города. Поэтому для нас важно наладить обратную связь с детсадами и школами, ведь педагоги изнутри могут оценить ситуацию и донести до нас, что сегодня хотели бы видеть дети на наших сценах", - сказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская.

Как отметил художественный руководитель учреждения Сергей Радченко, культурное просвещение необходимо для развития разносторонней личности, поэтому так важно приобщать детей к искусству.

"Помимо спектаклей у нас есть интересные выставочные проекты. Например, во дворце культуры "Нефтяник" успешно проходит выставка детских работ "Азбука Тюмени. Город глазами юных художников". Также у школьников есть возможность заниматься в театральной студии, участвовать в различных творческих конкурсах", - напомнил он.

Участники встречи обсудили и некоторые проблемы, в частности, касающиеся коллективной перевозки детей, документооборота, а также вовлечения родителей в образовательный процесс, чтобы они поддерживали интерес своих детей к культурному просвещению.

Представитель педагогического сообщества, присутствующая на мероприятии, поблагодарила руководителей концертно-театрального объединения за то, что в новогодний период они своевременно отреагировали на пожелания школ и скорректировали расписание спектаклей и мероприятий, подстроившись под образовательные учреждения.

 

Теги: театры , культура , образование , дети , школы , педагоги

Последние новости

09:43 Андрей Чувашов развеял слухи вокруг хоровой капеллы Тюменской филармонии и маэстро Антона Шароева Фото
09:32 Комфортные условия труда для персонала "ЗапСибНефтехима" обеспечит завод "Феррум"
09:21 Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем
09:10 Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу
09:00 Бронза – неудача для шахматистки из Югры
08:48 Стартовал фотоконкурс "Национальные праздники народов России"
08:26 Сибирские футболисты сыграют в Португалии
08:02 Юные тюменские читатели угадают героев сказок
07:58 Опасного водителя задержали тюменские полицейские Фото
18:40 Владимир Якушев: к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования

Овощи от "ТюменьАгро" тюменцы смогут купить рядом с домом

Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии

Политика

Общественные советы – ключевой институт формирования доверия между обществом и властью, считает Павел Белявский

Утвержден проект стратегии деятельности областной думы

Андрей Руцинский: в Тюменской области высокая исполнительная дисциплина

Экономика

Комфортные условия труда для персонала "ЗапСибНефтехима" обеспечит завод "Феррум"

В Уватском районе приступили к ремонту дамбы

Городские депутаты призвали прояснить ситуацию с теплоснабжающими организациями

Общество

Андрей Чувашов развеял слухи вокруг хоровой капеллы Тюменской филармонии и маэстро Антона Шароева

Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

Стартовал фотоконкурс "Национальные праздники народов России"

Спорт

Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем

Бронза – неудача для шахматистки из Югры

Сибирские футболисты сыграют в Португалии

Происшествия

Опасного водителя задержали тюменские полицейские

Безработный тюменец устроил в квартире наркопритон

Тоболяк проведет в колонии строгого режима десять месяцев за пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+