Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

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Совместную работу по развитию культурного воспитания подрастающего поколения обсудили руководители Тюменского концертно-театрального объединения с представителями образовательных учреждений региона.

В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия учреждений культуры, входящих в состав ТКТО, с детскими садами и школами, а также состоялась презентация репертуара для детей на предстоящий сезон.

"Новогодний сезон прошел достаточно насыщенно, много детей посетили праздничные представления. Хотелось бы, чтобы детская аудитория и дальше сохраняла интерес к культурным событиям города. Поэтому для нас важно наладить обратную связь с детсадами и школами, ведь педагоги изнутри могут оценить ситуацию и донести до нас, что сегодня хотели бы видеть дети на наших сценах", - сказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская.

Как отметил художественный руководитель учреждения Сергей Радченко, культурное просвещение необходимо для развития разносторонней личности, поэтому так важно приобщать детей к искусству.

"Помимо спектаклей у нас есть интересные выставочные проекты. Например, во дворце культуры "Нефтяник" успешно проходит выставка детских работ "Азбука Тюмени. Город глазами юных художников". Также у школьников есть возможность заниматься в театральной студии, участвовать в различных творческих конкурсах", - напомнил он.

Участники встречи обсудили и некоторые проблемы, в частности, касающиеся коллективной перевозки детей, документооборота, а также вовлечения родителей в образовательный процесс, чтобы они поддерживали интерес своих детей к культурному просвещению.

Представитель педагогического сообщества, присутствующая на мероприятии, поблагодарила руководителей концертно-театрального объединения за то, что в новогодний период они своевременно отреагировали на пожелания школ и скорректировали расписание спектаклей и мероприятий, подстроившись под образовательные учреждения.