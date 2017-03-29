Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем

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Лыжники из Тюменской области завоевали три медали по итогам индивидуальных гонок в рамках чемпионата страны на трассе в Ханты-Мансийске.

Мужчины преодолели 15 км свободным стилем. Первым в итоговом протоколе значится местный спортсмен Сергей Устюгов. Северянин преодолел путь за 33 минуты 43,9 секунды. Серебро у тюменца Дениса Спицова (33.53,2), а бронзу завоевал Андрей Ларьков из Казани (34.15,1). Пятым финишировал Сергей Турышев из Ханты-Мансийска (34.35,8).

Среди женщин на 10 км лучшей стала Анна Нечаевская (Вологодская область - Татарстан) с результатом 25 минут 46,1 секунда. Следом в протоколе расположились Анастасия Седова (Нижегородская область - Мордовия), уступившая чемпионке шесть секунд. Третье место заняла Мария Гущина из Ханты-Мансийска (26.15,9). Девятый результат у Елены Соболевой, представляющей Салехард (26.32,7).

Василий Коньков