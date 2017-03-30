Клуб "Тюменская старина" отметит круглую дату

Фото ИА "Тюменская линия"

Заседание, посвященное 30-летию клуба "Тюменская старина", начнется в Литературно-краеведческом центре 31 марта в 14 часов.

По информации Центральной детской библиотеки, клуб создан в марте 1987 года. Среди его участников были ученые, краеведы, коренные жители Тюмени и те, для кого Сибирь стала второй родиной.

Ежегодно в клубе проходит семь-восемь заседаний с обсуждением различных вопросов истории области и города. Как результат - два краеведческих сборника "Тюменская старина", а также книга воспоминаний членов клуба "Когда бабушка была маленькой".

В настоящее время изменился формат некоторых заседаний, меняются площадки, где проходят встречи, но не пропадает интерес к истории тюменского края, не исчезает любовь клубовцев к своей малой родине.

На очередном заседании клуба в Литературно-краеведческом центре соберутся его старейшие участники и те, кто присоединился к ним недавно. Собравшиеся вспомнят свою 30-летнюю историю, поделятся воспоминаниями и впечатлениями от разных встреч, поздравят друг друга с юбилеем.