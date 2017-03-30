up

30.03.2017 четверг

EUR 61.5347

USD 57.0241

В Тюмени 0..-2 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Клуб "Тюменская старина" отметит круглую дату

17:10 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Заседание, посвященное 30-летию клуба "Тюменская старина", начнется в Литературно-краеведческом центре 31 марта в 14 часов.

По информации Центральной детской библиотеки, клуб создан в марте 1987 года. Среди его участников были ученые, краеведы, коренные жители Тюмени и те, для кого Сибирь стала второй родиной.

Ежегодно в клубе проходит семь-восемь заседаний с обсуждением различных вопросов истории области и города. Как результат - два краеведческих сборника "Тюменская старина", а также книга воспоминаний членов клуба "Когда бабушка была маленькой".

В настоящее время изменился формат некоторых заседаний, меняются площадки, где проходят встречи, но не пропадает интерес к истории тюменского края, не исчезает любовь клубовцев к своей малой родине.

На очередном заседании клуба в Литературно-краеведческом центре соберутся его старейшие участники и те, кто присоединился к ним недавно. Собравшиеся вспомнят свою 30-летнюю историю, поделятся воспоминаниями и впечатлениями от разных встреч, поздравят друг друга с юбилеем.

Теги: Литературно-краеведческий центр

Последние новости

19:09 Образовательный курс с мастер-классами по детской нейрохирургии проведут для тюменских врачей
19:07 В Тюменской области готовятся к празднованию Дня Победы
18:58 Апелляционный суд подтвердил законность штрафа газовой компании
18:47 Tele2 обнуляет трафик в Viber
18:36 Компания "Золотые луга" - один из лидеров медиарейтинга по итогам 2016 года
18:05 Тюменцам раздадут более двадцати тысяч георгиевских ленточек
17:54 31 марта - события дня
17:45 Выставка инновационного оборудования и техники для сельского хозяйства открылась под Тюменью Фото
17:43 В Тюменском районе раскрыли наркопритон
17:32 Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области готовятся к празднованию Дня Победы

Губернатор Тюменской области вошел в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Владимир Якушев проведет семинар-совещание с главами муниципалитетов в Тобольске

Политика

Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Экономика

Выставка инновационного оборудования и техники для сельского хозяйства открылась под Тюменью

Новая пекарня в Туртасе порадует пряниками, пирогами и пиццей

Тюменские предприниматели эффективно используют господдержку

Общество

Образовательный курс с мастер-классами по детской нейрохирургии проведут для тюменских врачей

Tele2 обнуляет трафик в Viber

Компания "Золотые луга" - один из лидеров медиарейтинга по итогам 2016 года

Спорт

Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо

Северянин выиграл партию у шахматиста из Ярославля

Югорчане победили в лыжном командном спринте

Происшествия

Апелляционный суд подтвердил законность штрафа газовой компании

В Тюменском районе раскрыли наркопритон

Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+