Более миллиона рублей штрафов наложили на браконьеров тюменские инспекторы Госохотуправления

Фото ИА "Тюменская линия"

863 человека привлекли к административной ответственности в Тюменской области сотрудники Госохотуправления в 2016 году. Всего было возбуждено 888 дел по административным правонарушениям.

Об этом сообщил заместитель начальника Госохотуправления Тюменской области Алексей Охрименко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, тюменские инспекторы охотнадзора провели за год 4 тыс. 39 плановых рейдовых осмотров. Общая сумма выписанных штрафов за административные правонарушения составила 684 тыс. рублей.

Было выявлено 96 нарушений с признаками состава преступления по статье за незаконную охоту. Браконьеры за 2016 год нанесли крупный ущерб природе - это 114 особей сибирской косули, 15 кабанов и 24 лося.

К уголовной ответственности привлекли 63 человека по 46 уголовным делам, сумма наложенных штрафов - 1 млн 39 тыс. рублей. В бюджет уже поступило 928 тыс. рублей с учетом штрафов предыдущих лет.

Сумма принудительного взыскания по искам за нарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов - 4 млн 371 тыс. рублей.

Дарья Казакова