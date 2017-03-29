Актуальные проблемы в педиатрии и неонатологии обсудят в Тюмени

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Комплекс вопросов медицинской помощи детям с разными патологиями обсудят педиатры в Областной клинической больнице №1 30 марта. Практическим опытом поделятся специалисты из Москвы.

Как сообщает пресс-служба ОКБ №1, на конференции подведут итоги эпидемиологического сезона по ОРВИ и гриппу в 2016-2017 годах в Тюменской области, поговорят о противовирусных препаратах с точки зрения доказательной медицины и педиатра, затронут тему диагностики и лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей, обсудят вопросы пневмококковой инфекции и затяжного кашля у маленьких пациентов.

Должное внимание будет уделено проблеме антибиотикотерапии у новорожденных. Главный внештатный детский реаниматолог департамента здравоохранения Тюменской области Денис Третьяков выступит с докладом "Цепь ошибок, череда случайностей! Как избежать неблагоприятных исходов при критических ситуациях у детей?".

Кроме того, специалисты затронут вопросы неонатального скрининга врожденной и наследственной патологии с учетом результатов и перспектив, поговорят о дифференцированном подходе к заболеваниям кожи у детей первых лет жизни.

О паллиативной помощи неизлечимо больным детям расскажет главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Вера Змановская.